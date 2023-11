Activision Blizzard, Infinity Ward si espande: aperto un nuovo studio in Texas

Mentre Activision-Blizzard continua a festeggiare l'ufficializzazione dell'acquisizione ad opera di Microsoft avvenuta in via definitiva nelle scorse settimane, il numero di studi che compongono l'organico di Activision continua a crescere sempre più: Infinity Ward si è espanso con un nuovo team di Austin, Texas, pronto alle sfide che verranno.

Attraverso la pagina dedicata agli annunci lavorativi disponibile presso il sito ufficiale della stessa Activision, sappiamo che l'azienda è alla ricerca di un Expert UI Engineer che possa lavorare nell'ambito della programmazione software presso lo studio americano situato ad Austin. "Infinity Ward ha aperto un nuovo studio ad Austin, TX. Lo studio lavorerà alla creazione di esperienze nuove e innovative per Call of Duty e la creazione di tecnologie all'avanguardie".

Activision Blizzard è quindi alla ricerca di nuovi talenti per il team che ha aperto da poco negli USA. Nello specifico, la figura professionale al momento desiderata avrà il compito di occuparsi della codifica e della progettazione delle interfacce utente per vari aspetti delle produzioni videoludiche del team. Il mondo videoludico punta ancora la propria attenzione in direzione dell'acquisizione appena conclusasi, come visto nel caso delle recenti dichiarazioni del CEO di EA che ritiene che l'affare Activision-Microsoft sia una cosa grandiosa per il mercato. Nel frattempo, però, Activision espande i propri orizzonti con un nuovo team di Infinity Ward. Quali sorprese c riserverà quest'ultimo?