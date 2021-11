Activision Blizzard, Kotick nega il report del WSJ: dipendenti vogliono le sue dimissioni

Meno di due ore fa vi parlavamo di una nuova serie di testimonianze raccolte dal Wall Street Journal in merito al caso di Activision Blizzard, le cui alte sfere sono state accusate di comportamenti inappropriati nei confronti delle dipendenti e disparità nei pagamenti tra uomini e donne.

Le storie riportate nel report firmato da da Kirsten Grind, Ben Fritz e Sarah E. Needleman hanno messo in cattiva luce anche il CEO Bobby Kotick, il quale avrebbe taciuto e coperto i casi di molestie nella sua compagnia nonostante ne fosse a conoscenza e si sarebbe reso egli stesso protagonista di maltrattamenti nei confronti delle sue dipendenti e assistenti.

Il commento di Kotick non è tardato ad arrivare: in un video messaggio indirizzato ai dipendenti della sua compagnia e riportato integralmente anche sul sito ufficiale, il CEO ha rispedito al mittente con decisione tutte le accuse, affermando: "C'è un articolo pubblicato quest'oggi che dipinge un ritratto inaccurato e fuorviante della nostra azienda, della mia persona e della mia leadership [...] Tutti coloro che dubitano della mia convinzione di far parte del luogo di lavoro più accogliente e inclusivo sulla piazza non capisce veramente quanto sia importante per me".

Le sue parole hanno fatto infuriare i suoi stessi dipendenti, i quali si stanno preparando per una marcia di protesta e stanno chiedendo a gran voce le dimissioni del CEO Bobby Kotick. Il gruppo ABK Workers Alliance, nato a luglio e composto dagli impiegati della compagnia, "ha istituito una politica di tolleranza zero", annunciando che "non rimarrà in silenzio finché Bobby Kotick non verrà rimpiazzato come CEO".