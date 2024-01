Activision-Blizzard: ancora licenziamenti, decimata la divisione eSports

È soltanto di pochi giorni fa la notizia del licenziamento di circa 1.900 dipendenti di Activision da parte di Microsoft, una decisione sofferta ma necessaria per raggiungere la stabilità a lungo termine ricercata della compagnia di Satya Nadella dopo l'acquisizione da quasi 70 miliardi di dollari.

Secondo CharlieIntel, sembra che i licenziamenti, che hanno coinvolto anche i team di Call of Duty e Toys for Bob, non siano finiti qui. A quanto pare è stata severamente colpita anche la divisione eSports di Activision-Blizzard.

Secondo quanto riportato, i licenziamenti sono avvenuti appena due giorni dopo la conclusione dell'evento Boston Breach Major I della Call of Duty League. Scott Parkin, ex senior manager delle operazioni di eSport di Activision Blizzard, si è rivolto a Twitter per confermare la notizia sfogando la frustrazione: "Lo hanno fatto, lo hanno fatto davvero", ha scritto. "Ci hanno lasciato lavorare con questo sopra le nostre teste e ci hanno licenziato nel nostro primo giorno libero. La mancanza di decenza è ridicola". Anche il caster Matt Morello ha confermato di essere stato licenziato come parte della decisione strategica: "Sfortunatamente oggi, insieme a tante altre fantastiche persone della divisione eSport, sono stato licenziato da Blizzard".

Al momento non esiste una stima di quante persone impegnate nel campo degli eSport siano state licenziate da Activision-Blizzard. Non è inoltre chiaro se questi licenziamenti facciano parte dei tagli annunciati di 1.900 persone. Voci di corridoio suggeriscono che sia rimasta solo una dozzina di persone nel team di eSport all'interno dell'azienda, tuttavia fonti vicine a Insider Gaming affermano che la divisione eSport non scomparirà, ma si tratterà semplicemente di un "nuovo modello di business" per allinearsi meglio ai nuovi obiettivi dell'azienda.