Activision Blizzard: Microsoft è fiduciosa sulle prestazioni di Call of Duty su Switch

Le discussioni attorno alla tanto chiacchierata acquisizione del gruppo Activision-Blizzard ad opera di Microsoft non accennano a fermarsi, soprattutto in seguito alle ultime affermazioni di Sony sui due accordi che Microsoft non ha rispettato in passato . Ad oggi, però, si ritorna a parlare della collaborazione tra la casa di Redmond e Nintendo.

Come sappiamo ormai da diverse settimane, Microsoft e Activision hanno firmato un accordo per portare Call of Duty su Nintendo per i prossimi dieci anni. Tale proposta, accolta anche da altri competitor come NVIDIA per l'approdo di CoD su GeForce Now, è stata invece rifiutata da Sony. Argomentando tale decisione asserendo che la concorrenza - Microsoft, in questo caso - possa portare versioni buggate di Call of Duty su PS4 e PS5, la casa di Tokyo avrebbe quindi negato ogni qualsivoglia di proposta offerta da Xbox.

Proprio in risposta a quando dichiarato da Sony, Microsoft si è detta fiduciosa nel far girare Call of Duty anche su Nintendo Switch. Il tutto è avvenuto nel corso di una dichiarazione rilasciata al CMA, l'ente britannico per la regolamentazione della concorrenza e dei mercati. L'organo di controllo, infatti, ha dichiarato in precedenza che non vi è alcuna certezza nell'arrivo di CoD sull'ecosistema Nintendo.

A tali affermazioni è sopraggiunta una risposta direttamente dalla casa di Redmond, la quale sottolinea a più riprese che "Il motore di gioco che fa girare Warzone è maturo ed è stato ottimizzato per funzionare su un'ampia gamma di dispositivi hardware (dalle console Xbox One rilasciate nel 2015 fino a Xbox Series X). Warzon supporta infrastrutture PC con GPU rilasciate già nel 2015 (ovvero prima dell'uscita di Nintendo Switch nel 2017)".

D'altronde, come ribadito dalla stessa azienda intenta ad acquisire Activision-Blizzard, vi è molta esperienza nell'ottimizzazione delle prestazioni dei giochi alle spalle dei creatori di Call of Duty. La sentenza definitiva sull'affare Activision-Microsoft da parte del CMA dovrebbe arrivare tra poco più di un mese: la data ufficiale è il 26 aprile, salvo ulteriori proroghe sulla decisione ultima.