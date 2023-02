Activision Blizzard e Microsoft, quale futuro per l'acquisizione? Gli esperti si dividono

Con l'avvicinarsi della scadenza dell'accordo di Sony con Activision e il procedere della diatriba legale legata all'acquisizione del publisher da parte di Microsoft, il futuro del colosso del videogioco resta incerto.

Per cercare di fare chiarezza, la redazione di IGN USA ha consultato tre esperti legali, che hanno dato alla testata il proprio parere in merito. A fronte del continuo complicarsi della vicenda, gli intervistati hanno dimostrato di avere punti di vista molto differenti sul conflitto legale, che in questa fase potrebbe ancora andare incontro a molteplici epiloghi.

Da un lato, Sam Castree (di Sam Castree Law) pone l'accento sui numerosi elementi che potrebbero condurre Microsoft alla vittoria nella disputa con l'FTC. Tra questi, spicca la già dimostrata disponibilità dell'azienda a conservare propri franchise anche su altre piattaforme, scelta operata ad esempio nel caso di Minecraft. L'annuncio dell'accordo con Nintendo per COD potrebbe agevolare ulteriormente il colosso di Redmond.

Da parte sua, David Hoppe (di Gamma Law) evidenzia come la disputa tra l'FTC e Microsoft potrebbe protrarsi ancora per diversi anni. Nonostante l'avvio del processo negli USA sia in programma per l'agosto 2023, i vari gradi di appello potrebbero infatti rendere il confronto legale lungo e complesso. In virtù di questa considerazione, Hoppe ipotizza che Redmond potrebbe persino arrivare ad annunciare una rinuncia all'acquisizione, con un annullamento dell'accordo con Activision.



Mark A. Lemley (di Stanford Law) è poco ottimista sulle possibilità di vittoria di Microsoft. Nonostante l'azienda stia dimostrando ampia volontà di collaborazione, soprattutto con l'IP di COD, l'esperto legale evidenzia come in passato tali garanzie non siano poi state rispettate dalle aziende in altri casi di acquisizione e fusione. Una realtà che ha reso negli anni la FTC molto più guardinga e ostile.



In definitiva, la partita tra Microsoft e la FTA sembra essere ancora aperta a molti esiti. Certo, un eventuale accordo di Microsoft con Sony potrebbe rendere il processo molto più semplice, ma per il momento non sembrano esservi sbocchi in questo senso.