Activision Blizzard: Microsoft risponde alla decisione della Commissione Europea

Il 16 maggio la Commissione Europea ha approvato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, arriva ora la risposta ufficiale della casa di Redmond con il commento di Brad Smith.

Brad Smith, Vice Chair and President di Microsoft, commenta con queste parole la decisione della Commissione Europea riguardo l'acquisizione di Activision Blizzard King:

"La Commissione europea ha richiesto a Microsoft di concedere automaticamente la licenza dei titoli più popolari Activision Blizzard ai servizi di cloud gaming concorrenti. Questo provvedimento sarà applicato a livello globale e consentirà a milioni di utenti in tutto il mondo di giocare a questi titoli su qualsiasi dispositivo di loro scelta."

Al momento, Microsoft ha stretto accordi con realtà come Nintendo, Steam, NVIDIA, Boosteroid, Ubitus, EE e Nware, con l'obiettivo di rispettare gli impegni presi con la Commissione Europea. I giochi di Activision Blizzard usciranno su tutte le piattforme streaming e cloud in tutto il mondo, aggiunge Brad Smith, e non solo in Europa come richiesto dall'UE.

Il CMA inglese invece non ha cambiato idea anche a seguito della decisione della Commissione Europea, inoltre manca ancora il sì della Federal Trade Commission americana, impegnata a battagliare in tribunale con Microsoft, fattore che potrebbe ritardare la chiusura dell'acquisizione facendola slittare di qualche mese rispetto alla tabella di marcia.