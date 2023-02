Activision-Blizzard, Microsoft teme che il Regno Unito voglia bloccare l'acquisizione

Nonostante l'ottimismo di Microsoft sulla buona riuscita dell'acquisizione di Activision-Blizzard, nuovi rumor suggeriscono che l'affare potrebbe subire ulteriori rallentamenti a causa di possibili pressioni da parte delle autorità del Regno Unito.

Queste ipotesi sono state formulate all'interno di un report del New York Times, che ha riportato la testimonianza di quattro fonti rimaste volutamente anonime. Stando a quanto rivelato dalle suddette fonti, il team legale di Microsoft crede che l'antitrust britannica potrebbe opporsi all'acquisizione, laddove invece la Commissione Europea si sarebbe dimostrata apparentemente più aperta nei confronti del colosso di Redmond. Da qui, il tentativo di Microsoft di fare leva sulle concessioni offerte a PlayStation e Nintendo per convincere le autorità ad accettare definitivamente l'acquisizione.

Riuscire in quest'impresa sarebbe, del resto, un gran risultato per il colosso americano, in quanto faciliterebbe i dialoghi con l'FTC degli Stati Uniti, che rimarrebbe quindi come unico ente sfavorevole all'affare, rivela il report.

Ad ogni modo, la situazione resta comunque molto delicata, tant'è che, soltanto la scorsa settimana, Microsoft ha accusato PlayStation di aver mentito sull'acquisizione. Fonti interne all'azienda sono convinte che Sony avrebbe rivelato alla Commissione Europea di aver ricevuto delle offerte non congrue per Call Of Duty, nonostante il famigerato accordo di 10 anni per la permanenza del franchise su PlayStation.

Noi di Everyeye.it non mancheremo comunque di aggiornarvi sull'acquisizione più chiacchierata dell'anno, non appena ne sapremo di più.