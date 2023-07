Activision Blizzard e Microsoft vs CMA: l'ente richiede due mesi di sospensione

Mentre si attendono ulteriori valutazioni dell'accordo più discusso del mondo videoludico con la Nuova Zelanda che non si è ancora pronunciata sul caso Microsoft e Activision, il futuro dell'acquisizione del gruppo la creazione di IP del calibro di CoD, Diablo e non solo è ancora parzialmente in discussione a seguito della decisione del CMA.

Nonostante l'ufficialità dell'accordo tra Microsoft e Sony per far rimanere Call of Duty su PlayStation, le incertezze relative all'affare sarebbero ancora diverse per il Competition and Markets Authority. Le dimostrazioni della riluttanza dell'atteso "sì" all'acquisizione si evincono anche dalla recente richiesta dell'autorità britannica: il CMA vorrebbe due mesi di sospensione per la valutazione del matrimonio Activision-Microsoft. La notizia, prontamente riportata dal giornalista Tom Warren sul proprio profilo Twitter, è legata alla situazione Microsoft-CMA-CAT.

"Microsoft ha chiesto che il Competition Appeal Tribunal tagli la live stream della conferenza del case management di oggi. Il giudice Marcus Smith ha giustamente declinato la richiesta. Microsoft ha richiesto che lo streaming venga tagliato a causa della 'sensibilità in relazione ai rumori dei movimenti di mercato che vi sono durante un'udienza'. [...]L'udienza della CAT è stata organizzata per capire meglio perché Microsoft e il CMA vogliono sospendere l'appello. Il giudice Smith ha chiarito che la decisione non sarà presa oggi, ma che potrebbe aver bisogno di più tempo per un'ulteriore udienza con la presenza di altri giudici".

Proprio a seguito di tale ragione, sembrerebbe che il CMA abbia richiesto una sospensione di due mesi per una maggiore valutazione delle preoccupazioni dello stesso ente, nell'attesa che Microsoft possa affrontare tali problematiche connesse all'accordo con il gruppo Activision-Blizzard.