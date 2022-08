Activision Blizzard alla grande su mobile, guadagni per più del doppio di PC e console

In occasione della pubblicazione del suo ultimo report finanziario, Activision Blizzard ha condiviso della importanti informazioni sulle sue maggiori fonti di guadagno. Sembra infatti che, durante il secondo trimestre del 2022, la maggior parte dei suoi introiti sia derivata dal mercato mobile. Sorpresi?

Entrando nello specifico, l'azienda avrebbe guadagnato circa 831 milioni di dollari solo dal mercato mobile, una cifra che rappresentato più della metà dei suoi introiti e che corrisponde a più del doppio rispetto a quanto fatturato dalle sezioni PC e mobile.

Ma non è tutto. Activision Blizzard ha anche rivelato che, tra tutte, è proprio la sezione mobile a segnare una crescita economica costante, anno dopo anno. Dei risultati importanti, che testimoniano quanto quello per smartphone stia diventando una fetta sempre più importante del mercato videoludico.

Ma le entrate del colosso americano passano anche dal mercato delle skin. Come riportato in una nostra news recente, Activision Blizzard ha chiesto, tramite dei sondaggi, il parere degli utenti per l'eventuale vendita di skin di Overwatch 2 da 45 dollari.

Tra le altre cose, inoltre, recentemente Microsoft ha difeso l'acquisizione di Activision Blizzard dalle accuse di monopolio, affermando di non voler frammentare il mercato o, ancora, escludere determinate categorie di giocatori.



Che ne pensate della situazione? Concordate con Microsoft?