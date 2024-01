Activision-Blizzard: negata a Microsoft una richiesta di documenti Sony da un giudice

Anche se l'acquisizione di Activision Blizzard si è concretizzata, l'FTC sta ancora provando a fermare Microsoft, con il colosso di Redmond che dunque ancora non ha chiuso i conti con l'antitrust statunitense. Arriva adesso un'altra tegola per la compagnia.

Un giudice degli Stati Uniti, Michael Chappell, ha infatti negato la richiesta di Microsoft di far produrre a Sony nuovi documenti collegati all'acquisizione di Activision Blizzard, necessari per portare avanti la causa legale attualmente in corso con l'FTC. Secondo la casa di Xbox, Sony sta ancora cercando di bloccare l'affare Microsoft-Activision ed avrebbe realizzato dei "documenti confezionati su misura" per l'FTC in modo così da contrastare l'affare. Microsoft sostiene di "avere il diritto di indagare sulle affermazioni di SIE, e chiede quindi a SIE una produzione mirata e limitata di documenti relativi all'accordo Microsoft-Activision".

Chappell ha tuttavia respinto la richiesta spiegando che l'accertamento di questi specifici fatti è stato già concluso nell'aprile del 2023, e non è dunque necessario proseguire oltre. Il giudice sottolinea che Microsoft non ha chiesto la riapertura dell'indagine, ed ha notificato a Sony un mandato di comparizione non autorizzato e dunque di conseguenza impossibile da applicare per vie legali, motivo per cui Sony non può produrre i documenti voluti dalla casa di Redmond.

Lo scontro tra Microsoft e l'FTC dunque prosegue, in attesa di capire come andrà a concludersi.