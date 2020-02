Activision, Blizzard e Amazon non saranno alla GDC 2020 a causa del Coronavirus

Il comunicato di Activision recita: "La salute e il benessere dei nostri team rappresentano la nostra più grande priorità, e a causa delle crescenti preoccupazioni relative al COVID-19 (Coronavirus, ndr), Activision ha chiesto ai propri dipendenti di non partecipare alla Game Developers Conference di quest'anno, mentre continua a monitorare la situazione. Non è stata una decisione facile da prendere, dal momento che la conferenza è da sempre uno degli eventi più importanti per i nostri sviluppatori". Non vediamo l'ora di partecipare in futuro". I toni del messaggio di Blizzard Entertainment e di Amazon non sono dissimili.

The health and well-being of our teams is our highest priority, and due to growing concerns related to COVID-19, Activision is asking employees not to attend this year’s Game Developers Conference as we continue to monitor the situation. 1/2 — Activision (@Activision) February 28, 2020

This was not an easy decision to make, as the conference is and has always been an important event for our developers. We look forward to participating in the future. 2/2 — Activision (@Activision) February 28, 2020