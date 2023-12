Activision Blizzard pagherà $54 milioni per chiudere la causa per discriminazione sessuale

Ricordate il terremoto che ha colpito Activision-Blizzard nel 2021 provocando un'emorragia di dirigenti (non di Bobby Kotick però, che è rimasto al suo posto) e poi spianato la strada all'offerta d'acquisto da parte di Microsoft? Stiamo parlando della denuncia per discriminazione di genere e molestie sessuali, giunta quest'oggi al capolinea.

Activision-Blizzard e il California Civil Rights Department hanno raggiunto un accordo che prevede il pagamento di una somma di 54 milioni di dollari da parte di Activision-Blizzard. In aggiunta, la compagnia videoludica ha promesso di "compiere ulteriori passi per assicurare paghe e promozioni eque al suo personale" e di offrire aiuti economici alle donne che hanno lavorato (come dipenditi o a contratto) nella propria compagnia dal 12 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020.

Stando a quanto riportato la scorsa notte dal Wall Street Journal e poi confermato da un comunicato ufficiale del CCR, circa 45 milioni di dollari della somma pattuita saranno indirizzati ad un fondo per la compensazione per le lavoratrici. Tutto il denaro in eccesso sarà invece convogliato ad organizzazioni di beneficenza impegnate nel supportare l'avanzamento di carriera delle donne all'interno dei settori tech e gaming, oltre che nella promozione della "consapevolezza in merito alle disparità di genere sul posto di lavoro". L'accordo è ora in attesa di approvazione da parte della Corte della California.

Nel 2021, quando ancora si chiamava California Department of Fair Employment and Housing, il CRD ha intentato causa contro Activision-Blizzard per disparità di genere, diseguaglianze salariali e molestie ai danni delle dipendenti. L'azienda ha sempre rigettato al mittente le accuse, ma nell'ottobre 2022 non è riuscita ad ottenere l'archiviazione della causa. Il susseguente crollo della azioni ha probabilmente funto da catalizzatore per la successiva offerta d'acquisto da parte di Microsoft, finalizzata solo in tempi recenti dopo un lungo periodo di revisione operato dalle autorità garanti della concorrenza di tutto il mondo.

Stando ad alcune fonti vicine al Wall Street Journal, il CRD avrebbe chiesto una cifra maggiore rispetto a quella pattuita, superiore anche ai 100 milioni di dollari sborsati da Riot Games nel 2021 per le medesime questioni, ma evidentemente non è riuscita nel suo intento. Ai microfono di IGN, in ogni caso, il CRD si è dichiarato soddisfatto di quanto ottenuto.