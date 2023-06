Activision Blizzard, Phil Spencer in tribunale: 'Call of Duty non verrà ritirato da PS5'

Tra le rivelazioni di Phil Spencer sul desiderio di Sony di rendere Starfield un'esclusiva PS5 e le altre informazioni emerse in via ufficiale nel corso delle due giornate di dibattimenti in sede giudiziaria per il caso Microsoft-FTC, nella sede del tribunale che ospita la vicenda si continua a parlare anche di Call of Duty e PlayStation.

I mesi successivi all'annuncio dell'affare Microsoft-Activision hanno fatto emergere dei timori da parte di alcuni degli enti regolatori del commercio mondiale (soprattutto l'FTC, che di recente ha fatto una gaffe sul Cloud con i giochi Microsoft in streaming su PC "solo con licenza Windows"), così come per parecchi giocatori: "Call of Duty continuerà ad uscire anche su PlayStation dopo la conclusione dell'affare?". La risposta all'interrogativo è sopraggiunta a più riprese, anche dalla stessa Microsoft: la pubblicazione in esclusiva di CoD sarebbe tutt'altro che conveniente per il marchio verde crociato.

"Penso che, come abbiamo visto anche durante la preparazione di questo evento, i giocatori siano un gruppo attivo e vocale. Se ritirassimo Call of Duty da PlayStation, a mio avviso, creeremmo un danno irreparabile per il marchio Xbox". Sono state queste le dichiarazioni di Phil Spencer in sede giudiziaria, le quali hanno fatto seguito anche all'idea che pubblicare una versione qualitativamente inferiore dei futuri Call of Duty su PlayStation sarebbe una mossa tutt'altro che favorevole al benessere dell'azienda.

A tal proposito, infatti, il CEO di Xbox ha affermato che costruire un gioco di alta qualità per Xbox e costruire in qualche modo un titolo prestazionalmente inferiore sarebbe un'enorme perdita anche in termini finanziari. Alla luce di tutto questo, Phil Spencer ha dichiarato sotto giuramento che Call of Duty non verrà mai ritirato dalle piattaforme PlayStation.