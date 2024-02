Activision Blizzard si prepara a quasi 900 licenziamenti entro la fine di marzo

A distanza di qualche giorno dalla triste notizia riguardante i licenziamenti nella divisione eSport di Activision Blizzard, l'azienda acquisita di recente da Microsoft si prepara ad un altro importante taglio.

Stando a quanto dichiarato su X/Twitter dal profilo 'What Layoff?', che segnala in tempo reale i licenziamenti che avvengono in giro per il mondo, sono ben 899 i dipendenti di Activision Blizzard che perderanno il posto di lavoro a partire dal 30 marzo 2024. Si tratta di una notizia molto triste per l'azienda, che vedrà andarsene sviluppatori legati a svariati team.

L'unica nota positiva di questa tragica situazione che sta coinvolgendo l'intero settore videoludico riguarda il fatto che i quasi 900 licenziamenti in casa Activision fanno parte di quelli annunciati da Microsoft qualche giorno fa. In sostanza, dei 1.900 posti di lavoro che verranno liberati nel colosso di Redmond, quasi la metà è legata all'azienda responsabile di Call of Duty.

Vi ricordiamo che questo non è l'unico cambiamento che riguarda Microsoft ed i suoi team: è infatti atteso per la prossima settimana l'evento in cui si discuterà del futuro di Xbox e, probabilmente, sapremo finalmente se le esclusive come Halo e Indiana Jones approderanno anche su PlayStation.