Activision Blizzard non si ferma: presto licenziamenti anche negli uffici europei?

Sembra che nuovi tagli al personale stiano per arrivare in casa Activision Blizzard. Secondo GamesIndustry, fonti interne avrebbero riferito al portale che l'azienda si starebbe preparando per una nuova ondata di licenziamenti, la quarta negli ultimi sei mesi, che riguarderebbe stavolta le divisioni europee.

"Abbiamo condiviso dei piani con i nostri team in Europa su come intendiamo evolverci come organizzazione, adattandoci ai cambiamenti per servire i nostri giocatori e per posizionare meglio il territorio per una futura crescita", afferma la fonte, che prosegue: "Seguiremo estesi passaggi per sostenere tutti i nostri dipendenti e facilitare la transizione per coloro che saranno colpiti da questi cambiamenti proposti".

Non è chiaro quanti dipendenti potrebbe essere tagliati fuori dalla compagnia, ma sono state avviate consultazioni con gli studi situati in Regno Unito, Francia, Spagna, Germania e Paesi Bassi. Non dovrebbero essere invece coinvolti gli uffici di King, gli autori di Candy Crush e i tagli riguarderebbero soltanto l'area legata alle funzioni di distribuzione, non riguardando quindi il personale negli ambiti di sviluppo e supporto clienti. Lo scopo di Activision Blizzard sarebbe infine quello di rafforzare gli uffici nel Regno Unito rendendoli l'hub principale per le operazioni della compagnia in Europa.

All'inizio della settimana Activision Blizzard ha licenziato 50 dipendenti diminuendo l'attività negli eSports. Nel mentre gli azionisti hanno criticato lo stipendio milionario del CEO di Activision Blizzard.