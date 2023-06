Activision Blizzard: prosegue il processo ma si avvicina la BlizzCon 2023

Vige ancora molta incertezza sul possibile esito dello scontro legale tra Microsoft e la Federal Trade Commission USA, ma non per questo le attività in casa Activision Blizzard possono andare incontro a uno stop.

Dopo l'annuncio della BlizzCon 2023, arrivano dunque i primi dettagli ufficiali sulle modalità di partecipazione alla grande fiera annuale organizzata da Activision Blizzard. Dopo quattro anni di assenza, la manifestazione radunerà appassionati da tutto il mondo per l'intero weekend di sabato 3 e domenica 4 novembre. In quel della California, i team di sviluppo di Blizzard offriranno al pubblico una ricca rassegna di novità legate alle sue IP più celebri, tra Overwatch, Diablo e World of Warcraft.

A latere della conferma delle date dell'evento, arrivano anche i primi dettagli sulla prevendita dei biglietti della BlizzCon 2023. Gli interessati avranno a disposizione due tornate di acquisto, entrambe gestite tramite il portale AXS. La prima tornata di vendite è in programma per sabato 8 luglio, mentre la seconda avrà luogo il successivo sabato 22 luglio. Per ogni transazione, sarà possibile acquistare un massimo di due biglietti, per prevenire forme di bagarinaggio.



Come già accaduto in passato, coloro che non potranno prendere fisicamente parte all'evento avranno comunque la possibilità di seguire la BlizzCon 2023 in streaming, tramite i canali di Blizzard.