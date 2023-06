Activision Blizzard, i rapporti tra Xbox e Sony: ricevute 'affermazioni positive'

L'affare Activision-Microsoft è tornato nuovamente sotto al luce dei riflettori mediatici a seguito dell'inizio dello scontro in tribunale tra il colosso tecnologico e l'FTC: il futuro dell'acquisizione si gioca adesso nel campo della giurisprudenza, che diventerà fondamentale per l'ingresso di Activision-Blizzard tra le fila degli Xbox Studios.

Intanto, però, tra le accuse di Spencer che definisce Sony come un "concorrente aggressivo che mina la sopravvivenza di Xbox" e le informazioni relative all'importanza dell'esclusività di Starfield su PS5 per l'acquisizione di Bethesda, si è discusso molto anche dei rapporti tra Microsoft e Sony in seguito a quanto avvenuto negli scorsi mesi. Il panorama videoludico ha accolto diverse notizie sulla possibilità che i rapporti fra le tre parti chiamate direttamente in causa dall'acquisizione (Xbox, Activision-Blizzard e Sony) siano stati incrinati profondamente.

Eppure, da quanto emerso in data odierna sembrerebbe essere il contrario: infatti, Phil Spencer ha raccontato in tribunale di alcune conversazioni tenute con il CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, ed anche con Jim Ryan. In riferimento a questo, Spencer ha asserito di aver ricevuto dei feedback positivi, in quanto il principale oppositore all'affare "Ha capito le nostre motivazioni alla base dell'accordo. Credo che lo scambio di e-mail abbia dimostrato che aveva capito che non si trattava di qualcosa contro PlayStation". La precisazione nasce a seguito delle accuse mosse alla compagnia americana circa il desiderio di affondare la concorrenza.