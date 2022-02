Activision Blizzard da record: 5.1 miliardi di dollari incassati dalle microtransazioni

Nel 2021 Activision-Blizzard ha incassato 8.8 miliardi di dollari, il miglior anno di sempre in termini di entrate, la maggior parte delle quali sono dovute a microtransazioni e abbonamenti.

Lo scorso anno il publisher ha incassato 5.1 miliardi di dollari da acquisti in-app e abbonamenti di World of Warcraft, cifra che rappresenta il 61% delle entrate totali, a conferma di come i contenuti digitali siano in continua crescita e rappresentino allo stato attuale un business di grande richiamo, persino superiore (per quanto riguarda i numeri) alla vendita dei giochi completi.

Nonostante il calo delle vendite di Call of Duty Vanguard, Activision Blizzard può consolarsi con incassi record dovuti agli acquisti in-app, giochi mobile come Call of Duty Mobile e Candy Crush generano ovviamente una grande quantità di denaro e lo stesso vale per gli abbonamenti mensile a World of Warcraft, sebbene non siano stati forniti dati precisi sul numero di abbonamenti nell'ultimo report finanziario.

Vedremo cosa accadrà quando Activison Blizzard diventerà interamente di proprietà di Microsoft, l'acquisizione verrà completata a giugno 2023 secondo le prime stime, a quel punto il publisher farà interamente capo a Phil Spencer (CEO della divisone Microsoft Gaming) e molte dinamiche interne e strategie commerciali potrebbero cambiare per far fronte a nuove esigenze.