Activision Blizzard: i ricavi aumentano del 52% grazie al successo di COD

Activision Blizzard ha diffuso i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale in corso, nel periodo indicato la compagnia ha visto i ricavi crescere del 52% toccando quota 1.95 miliardi di dollari con guadagni netti pari a 604 milioni di dollari.

La "Brand Extension" attuata sul franchise di Call of Duty ha dato i suoi frutti con Call of Duty Modern Warfare, COD Mobile e Call of Duty Warzone che hanno riscosso un notevole successo, in particolare Call of Duty Modern Warfare è il gioco della serie con le maggiori vendite nel primo anno.

Sul fronte Blizzard, la compagnia registra ricavi netti pari 133 milioni di dollari e incassi stazionari a 393 milioni, anche King mostra una crescita modesta con ricavi pari a 536 milioni (+7%) e un guadagno di 248 milioni di dollari.

Nel complesso i giochi Activision possono contare su 390 milioni di utenti attivi su base mensile con 111 milioni quotidiani nel terzo trimestre, i giochi Blizzard invece si fermano a 30 milioni di giocatori attivi. La divisione King registra invece 249 milioni di utenti mensili su Candy Crush e gli altri giochi del catalogo. Il publisher si aspetta buoni numeri da Call of Duty Black Ops Cold War in uscita a novembre.