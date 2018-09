Activision Blizzard si esprime sul supporto Cross Play: c'è ancora tanto lavoro da fare

L'apertura di Sony verso il Cross Play su PlayStation 4 sembra aver dato una bella scossa al settore: Psyonix e Bethesda hanno confermato di non avere piani riguardo il Cross-Play per Rocket League e Fallout 76, mentre altri publisher come Activision Blizzard non si dicono contrari a priori, sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare a riguardo.

Ai microfoni di IGN UK, un portavoce del publisher fa sapere che "Il Cross Play è certamente positivo e lo abbiamo capito con Hearthstone Heroes of Warcraft. Tuttavia la strada è ancora lunga, sia da parte nostra sia da parte dei produttori hardware, bisogna capire se il Cross Play può essere integrato con successo nei nostri giochi, faremo dei test e valuteremo la cosa nel dettaglio..."

Activision utilizza quindi un tipo di approccio più "soft", è ancora presto dunque per ipotizzare community uniche per Call of Duty, Overwatch e Destiny. Il primo gioco a supportare in maniera estesa il Cross Play su PlayStation 4 è Fortnite mentre altri titoli potrebbero aggiungersi in futuro, Sony al momento ha parlato di "contenuti selezionati", facendo quindi capire di essere in piena fase di test e di voler limitare il numero di prodotti con supporto Cross Play esteso.