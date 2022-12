Activision-Blizzard, 'Sony ha accordi degli accordi di esclusione', secondo Microsoft

Continua a tenere banco l'intera vicenda che vede come protagonisti principali Microsoft e la CMA nella discussione genale sull'acquisizione del gruppo Activision-Blizzard da parte del colosso americano. Recentemente, infatti, Microsoft ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni in merito ad alcuni accordi di esclusività per alcune celebri IP.

L'affermazione da parte di Microsoft giunge in risposta ad una forte disapprovazione, da parte di una fetta di consumatori e di enti regolatori statunitensi e non solo, dell'intera manovra commerciale da 70miliardi di dollari. Pur essendosi placato il dibattito incentrato sulla legittimità di questa acquisizione, infatti, da ambo le parti coinvolte in causa - principalmente Microsoft ed il diretto competitor Sony - continuano ad emergere nuove dichiarazioni.

Nel dettaglio, Microsoft avrebbe risposto alla CMA sostenendo che Sony abbia stipulato degli accordi con delle software house di terze parti, con il fine ultimo di tenere lontano dall'ecosistema Xbox alcune grandi produzioni già esistenti sul mercato videoludico. "Sony ha giochi più esclusivi di Microsoft, molti dei quali di qualità migliore" è quanto afferma la stessa Microsoft, facendo proprio riferimento alle strategie di esclusività attuate dalla concorrenza dichiarando quanto segue:

"Le strategia di esclusività non sono rare nell'industria dei videogiochi e gli altri competitor hanno accesso ai propri contenuti. I giochi first-party esclusivi di Sony e Nintendo sono tra i più venduti in Europa e in tutto il mondo. Oltre ai contenuti esclusivi veri e propri, Sony ha stipulato accordi con publisher third-party che richiedono l'esclusione di Xbox dalle piattaforme nelle quali questi editori possono distribuire i propri giochi".

Tra gli esempi portati vi è proprio il caso di Final Fantasy VII Remake, seppure vengano chiamate in causa anche altre produzioni appartenenti al macro-insieme dei titoli di sviluppatori terze parti usciti solo su PlayStation. Dopo la difesa di Microsoft dalle accuse dell'FTC, il colosso americano torna alla carica nella vicenda Activision-Blizzard, facendo emergere quella che - a detta della compagnia - sarebbe una realtà ben diversa da quanto fatto emergere nelle scorse settimane dai diversi enti regolatori.

Ciò nonostante, Brad Smith ritiene che ci possa essere una risoluzione pacifica con l'FTC per la vicenda Microsoft-Activision. Il 2023 sarà l'anno decisivo per la conclusione della vicenda che ha tenuto banco per numerose settimane a causa dell'acquisizione più grande della storia all'interno del panorama videoludico.