Activision Blizzard: Sony è stata la miglior cliente del 2020, Microsoft solo quarta

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft prosegue, sebbene non manchi di generare discussioni e controversie. Jim Ryan ha considerato inadeguata l'offerta per tenere Call of Duty su PlayStation, puntando il dito verso la dirigenza Xbox. In ogni caso, la conclusione degli accordi sarebbe prevista per il 2023.

Adesso da parte dell'analista Daniel Ahmad arriva un curioso dato relativo ai rapporti commerciali tenuti da Activision negli scorsi anni sia con Sony che con Microsoft. Stando ai dati divulgati da Ahmad, nel 2020 il colosso nipponico è stato il miglior cliente della casa di Call of Duty, contribuendo al 17% delle vendite registrate dalla compagnia in quell'anno con ricavi pari a 1,37 miliardi di dollari. Seguono a ruota Apple e Google, che hanno contribuito rispettivamente per il 15% ed il 14%.

In tutto questo, Microsoft si piazza invece in quarta posizione con l'11%: nel 2020 il marchio Xbox ha generato ricavi per 890 milioni di dollari, un dato inferiore rispetto a quanto registrato da Sony. Non sono mancati cambiamenti nel 2021, con le statistiche di Sony scese al 15% e superate da Apple e Google (arrivare al 17%). Il contribuito di Microsoft, tuttavia, è stato del 10%, registrando dunque anch'esso una diminuzione rispetto all'anno prima. Sempre nel 2021, Sony e Microsoft sono state le due compagnie che hanno registrato la maggior quantità di ricavi non pagati ad Activision Blizzard, rispettivamente del 22% e del 20% del dovuto.

In ogni caso, da queste statistiche emerge come Sony abbia sempre avuto rapporti commerciali molto stretti e proficui con Activision Blizzard, dando dunque un maggior contesto alle recenti reazioni di Jim Ryan riguardo l'acquisizione. In aggiunta, l'antitrust UK si domanda se effettivamente il matrimonio tra Microsoft ed Activision possa danneggiare Sony, considerato che PlayStation detiene al momento una quota maggiore del mercato videoludico rispetto ad Xbox.