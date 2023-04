Activision Blizzard: per Sony il sabotaggio di COD sarebbe un 'danno alla reputazione'

L'improvviso cambio di rotta dell'ente regolatore del Regno Unito è stato oggetto di profondi critiche da parte di Sony che ha reputato 'sorprendenti e irrazionali' i ripensamenti del CMA per l'affare Activision-Microsoft. A seguito di questo evento, si sono susseguite numerosissime notizie sul matrimonio tra la casa di Redmond e Activision.

Tra le tante novità, possiamo indubbiamente ricordare l'attacco di Sony a Microsoft per le versioni PS5 di Call of Duty che potrebbero essere sabotate; attacco che, di recente, ha portato a nuove dichiarazioni provenienti dai vertici del marchio PlayStation. In particolare, l'amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha affermato che il sabotaggio di CoD decreterebbe un danno alla reputazione dell'azienda.

"I nostri giocatori abbandonerebbero in massa la nostra piattaforma" e ciò darebbe il via ad un effetto a valanga tale per cui si creerebbe una sfiducia nei confronti del brand PlayStation tale da arrivare ad un punto di non ritorno per la stessa compagnia. Il tutto, come accennato poco sopra, segue solo di pochi giorni le correlate dichiarazioni dell'azienda circa la possibilità che si venga a creare un fenomeno di tale portata.

Il tutto è stato associato all'impossibilità di fare affidamento (da parte di Sony, si intende) sugli affari che la compagnia verde crociata ha proposto in previsione della decisione ultima del CMA, al quale è stato riportato il caso della cancellazione di Redfall per PS5 citato dalla stessa Sony per l'affare Microsoft-Activision. Per adesso si attende la fine del mese di aprile (il 26, per l'esattezza) per sapere se l'ente britannico approverà il matrimonio miliardario tra le due aziende.

Intanto, però, Sony continua la sua battaglia personale per evitare che l'accordo vada in porto e che ciò possa costituire l'asso nella manica della line-up di produzioni first party di Microsoft e della sua divisione gaming Xbox, capitanata da Phil Spencer.