Activision Blizzard, è ufficiale: la corte statunitense nega la class-action di Sony

L'ultimo periodo ha visto il susseguirsi di parecchie notizie direttamente collegate all'affare multimiliardario Activision-Blizzard, il cui interesse continua a tenere banco da diversi mesi a questa parte: abbiamo avuto da poco la nuova svolta nell'acquisizione Activision-Microsoft con l'approvazione dall'Antitrust cinese arrivata da poco.

Tale decisione segue solo di pochi giorni l'approvazione del sodalizio Activion-Microsoft da parte dell'Antitrust europea e, con la maggioranza degli organi regolatori dei principali mercati internazionali, non è da escludere che si possa giungere a una conclusione definitiva entro la fine del 2023. Al momento manca la sentenza della Federal Trade Commission, l'Antitrust americana che non si è ancora pronunciata in via definitiva.

Eppure, sembrerebbe essersi mosso qualcosa sul fronte americano: proprio nelle ultime ventiquattr'ore, il giudice Jacqueline Scott Corley della Corte distrettuale degli USA ha negato la class-action sostenuta da Sony con un'ingiunzione preliminare depositata per il distretto settentrionale della California. Stando a quel che è possibile leggere all'interno del documento ufficiale riportati dalla Corte e firmato dalla giudice Corley, sappiamo che "i querelanti affermano che, subito dopo la fusione, Microsoft avrà l'incentivo a non investire nello sviluppo di videogiochi per piattaforme esterne a Microsoft".

Secondo chi ha querelato il colosso di Redmond (ossia la casa di Tokyo, Sony), si assisterebbe quindi ai danni provocati dalla fusione sin da subito. Tuttavia, la Corte ha affermato che quand'anche il querelante riuscisse a dimostrare un danno irreparabile, ciò si avrebbe se e solo se l'acquisizione non fosse annullabile. "In sintesi", possiamo leggere dal documento ufficiale, "i querelanti non hanno dimostrato la probabilità di un danno personale irreparabile prima che possa essere presa una decisione sul merito".

Alla luce di quanto emerso in questa fase preliminare del processo di revisione dell'affare Activision-Blizzard, la Corte distrettuale della California ha provveduto all'annullamento dell'ingiunzione preliminare, rimandano il tutto alla decisione definitiva della Corte. Da quello che è emerso quindi nelle ultime ore, per l'organo governativo degli Stati Uniti "Non c'è nulla negli atti che suggerisca che, dopo la fusione, Microsoft possa fare qualcosa per fare in modo che le versioni di Call of Duty [...] possano smettere di funzionare".