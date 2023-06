Activision-Blizzard: Valve non ha voluto firmare alcun accordo decennale con Microsoft

La serata di oggi è stata condita dalle tante informazioni emerse direttamente dal tribunale che ha accolto i primi dibattiti di una lunga serie di interventi che comporranno il processo tra Microsoft e la Federal Trade Commission. Il momento della verità per l'affare Activision-Blizzard si fa sempre più vicino.

In data odierna sono sopraggiunte moltissime informazioni relative al mondo Xbox: Microsoft ha ammesso di aver perso la console war contro Sony e Nintendo, nel corso delle lunghe arringhe difensive che la casa di Redmond ha fatto nelle ultime ore. Eppure, a tenere banco vi sono state soprattutto le notizie sui contratti che il marchio verde crociato ha stipulato con i competitor del settore videoludico nell'ultimo periodo: tra questi, nell'aula del tribunale, è stato citato l'accordo con Valve.

Dopo parlato a lungo dell'importanza di Xbox Game Pass per il mercato nella sua interezza, Sarah Bond ha aperto una parentesi sul contratto di dieci anni offerto alla compagnia di Steam per Call of Duty: "Valve credeva fermamente che i contenuti dovessero essere presenti sulla loro piattaforma. Non volevano essere visti firmare contratti che bloccano o spingono a impegnarsi per i contenuti per periodi di tempo di dieci anni", dichiara la responsabile di Xbox Creator Experience Sarah Bond.

"Non hanno altri accordi di questo tipo. Ci hanno detto che non avevano bisogno di firmare quell'accordo e che credevano che avremmo continuato a fornire i contenuti su Steam". Dalle dichiarazioni di Bond emerge una volontà della compagnia proprietaria del client di Steam di non stipulare alcun accordo sul lungo termine, soprattutto a causa dell'assenza di preoccupazioni dell'uscita di Call of Duty dalla piattaforma della compagnia.