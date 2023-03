Activision: Bobby Kotick si sentiva 'minacciato' da NetEase, dice il New York Times

A novembre 2022 Activision Blizzard annunciata il suo addio alla Cina, con conseguente rimozione dal territorio della maggior parte delle sue produzioni quali Diablo III, Overwatch e World of Warcraft. Dietro a questa mossa il mancato rinnovo degli accordi con NetEase, che distribuiva i titoli Blizzard sul suolo cinese.

Tempo dopo Activision Blizzard si è scagliata contro NetEase, accusandola di aver rifiutato nuove proposte per estendere la loro partnership. Emergono adesso ulteriori retroscena su questo controverso divorzio, grazie ad un nuovo report del New York Times. Secondo la nota testata giornalistica, Activision e NetEase si sarebbero separate in quanto il CEO della compagnia americana, Bobby Kotick, ci sarebbe sentito "minacciato" dal colosso cinese.

Stando al NYT, lo scorso ottobre le due aziende si sarebbe incontrate per discutere del rinnovo dei loro accordi (che proseguivano da 14 anni), tuttavia non solo non sarebbe stato trovato un punto d'incontro ma, secondo alcune fonti informate sulla questione, le due parti avrebbero lasciato la riunione con "interpretazioni profondamente diverse di quanto era stato discusso". Già da tempo, inoltre, sembra che tra Activision e NetEase fossero sorte forti tensioni a causa di presunte "richieste irragionevoli" mosse dallo stesso Kotick ai dirigenti della compagnia cinese. Ancora, lo stesso Kotick sarebbe rimasto infastidito dagli investimenti di 100 milioni di dollari fatti nel 2018 da NetEase a favore di Bungie per lo sviluppo di giochi diversi da Destiny: all'epoca Activision era ancora coinvolto nella produzione del noto FPS multiplayer, con gli sviluppatori che erano in ritardo nella creazione dei nuovi contenuti accordati.

Sempre lo scorso ottobre, nel corso della telefonata tra Kotick e l'amministratore delegato di NetEase William Ding, in cui si è discusso dell'acquisizione in corso di Activision Blizzard da parte di Microsoft, sembra che l'azienda cinese abbia "minacciato" il CEO americano riguardo la situazione con il colosso di Redmond. Il timore di Activision è che NetEase potesse in qualche modo influenzare l'ente di antitrust del governo cinese e spingerlo verso il no all'affare con Microsoft.

Alexandru Voica, portavoce di NetEase, ha negato che qualunque tipo di minaccia sia stata rivolta nei confronti di Kotick, ma comunque con il mancato rinnovo della partnership da gennaio 2023 le produzioni Blizzard non sono più disponibili in Cina, con la sola eccezione di Diablo Immortal. Il colosso statunitense è in ogni caso alla ricerca di una soluzione alternativa per riportare i suoi giochi nel paese asiatico, sebbene al momento non ci siano novità concrete in tal senso.