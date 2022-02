Activision: Bobby Kotick avrebbe sostenuto i Repubblicani attraverso società segrete

Dopo aver subito le accuse per molestie e discriminazione nei confronti delle dipendenti di Activision, Bobby Kotick viene nuovamente preso di mira da alcune rivelazioni della CNBC, secondo cui il CEO del publisher videoludico avrebbe supportato il partito repubblicano statunitense durante le elezioni del 2020.

Secondo quanto riferito dalla CNBC, e stando ai documenti della Commissione Elettorale Federale, Kotick ha supportato i repubblicani tramite la Norgate LLC con un versamento di 500.000 dollari in due rate indirizzati al Senate Leadership Fund. Questo gruppo è guidato dal leader della minoranza al Senato Mitch McConnell e sostiene notoriamente la causa dei repubblicani. Stando a quanto apprendiamo, una seconda "società segreta" legata a Kotick, nota come 807080A LLC, avrebbe agito in modo similare ed elargito grandi donazioni in favore del partito repubblicano.

Il tutto è stato scoperto attraverso la casella di posta personale "PMB K", elencata in uno dei documenti FEC Norgate, e corrispondente a una singola registrazione denominata "casella di posta personale K". È stato rilevato che Kotick, una sua fondazione e la Norgate sono tutti registrati presso questo indirizzo.



Mark Herr, portavoce di Kotick, ha così dichiarato alla CNBC: "Negli ultimi cinque anni, il signor Kotick ha supportato con all'incirca lo stesso importo i Democratici e i Repubblicani. I suoi contributi si concentrano sui candidati e principalmente sui veterani di guerra. La sua donazione e quella della Call of Duty Foundation, di cui è co-presidente, hanno l'obiettivo di garantire a tutti i veterani l'opportunità di lavoro che rispetti i sacrifici che hanno fatto attraverso il loro servizio".

Di contro, la CNBC afferma che sì, Kotick ha supportato entrambi gli schieramenti politici, ma le donazioni più importanti sono state versate ai Repubblicani.