Activision: Bobby Kotick si taglia lo stipendio del 99% dopo il caso molestie

Il CEO di Activision, Bobby Kotick, ha chiesto al consiglio di amministrazione dell'azienda di ridurre il suo stipendio ed il suo compenso all'importo più basso possibile ai sensi della legge della California. Una decisione presa in risposta al caso molestie esploso all'interno della compagnia di Call of Duty.

In una lettera condivisa con gli investitori di Activision, Kotick ha affermato di aver chiesto una riduzione dello stipendio a 62.500 dollari, dopo che aveva già optato per un taglio del 50% lo scorso aprile. Il CEO ha anche deciso di non ricevere alcun compenso o bonus oltre al salario base fino a quando il Consiglio non avrà stabilito che l'azienda ha raggiunto i suoi obiettivi per una trasformazione etica e professionale che possa garantire un luogo di lavoro sano e rispettoso per i suoi dipendenti.

Sono già diversi i provvedimenti presi dai vertici di Activision per migliorare la situazione lavorativa dei suoi collaboratori. Ciò include il lancio di una nuova politica sulle molestie a tolleranza zero a livello aziendale con "regole più severe e monitoraggio coerente". Sarà inoltre interesse della compagnia riuscire ad aumentare del 50% la percentuale di donne e persone non binarie, oltre a investire 250 milioni di dollari nella creazione di opportunità per talenti diversi nei prossimi cinque anni. Nel corso dei prossimi dieci anni, Kotick ha affermato che la società investirà altri 250 milioni di dollari in "iniziative che promuovono maggiori opportunità nel gaming e nella tecnologia per le comunità sottorappresentate".



Activision-Blizzard si è vista rifiutata la richiesta di sospensione della causa per molestie ricevuta dal California Department of Fair Employment and Housing. La compagnia ha già perso numerose teste nel corso delle ultime settimane, tra cui l'ex director di Diablo 4.