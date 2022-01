Activision: Bobby Kotick voleva acquistare Kotaku e PC Gamer, secondo il WSJ

Dopo lo scandalo che ha travolto Activision Blizzard, sembra che il CEO Bobby Kotick volesse acquistare una testata giornalistica, come Kotaku o PC Gamer, nel tentativo di rimettere in buona luce la compagnia. A lanciare l’ipotesi è un nuovo report del Wall Street Journal.

Il WSJ si sofferma sull’acquisizione di Activision da parte di Microsoft, evidenziando come per il colosso di Redmond le trattative siano state più semplici da portare avanti in seguito all’enorme vicenda che ha coinvolto la compagnia, accusata di molestie e discriminazioni sul posto di lavoro ai danni di vari dipendenti. Kotick era “ansioso di cambiare l’opinione pubblica sulla compagnia e nelle ultime settimane aveva suggerito ad Activision Blizzard di effettuare una sorta di acquisizione di siti del settore videoludico come Kotaku e PC Gamer”, c’è scritto all’interno del report.

Raggiunti dal WSJ, Kotaku si è rifiutata di rilasciare qualunque commento sulla questione, mentre PC Gamer non ha al momento fatto dichiarazioni in merito. Nel frattempo un portavoce di Activision Blizzard ha contestato quanto segnalato dal report lasciando intendere che non ci sia nulla di vero nelle parole del WSJ.

Resta ora da capire meglio quale sarà il ruolo di Bobby Kotick con Activision entrata in Xbox: per il momento sembra che i piani vedano una collaborazione tra Kotick e Phil Spencer per portare a definitivo compimento l'accordo, concluso il quale i dirigenti di Activision risponderanno direttamente al capo della divisione Xbox.