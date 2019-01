Activision: bonus di 15$ milioni per il nuovo CFO, nonostante la riduzione dei costi

Bloomberg riporta come il nuovo CFO di Activision Blizzard, Dennis Durkin, abbia ricevuto un bonus pari a 15 milioni di dollari per l'inizio del suo incarico. Una notizia che ha destato non poche polemiche nell'ambiente, come segnalato da Jason Schreier.

L'editor di Kotaku (che può vantare molti amici e contatti all'interno di Activision Blizzard) lamenta il fatto che il bonus sia stato concesso in un periodo nel quale la compagnia ha avviato una politica di riduzione dei costi, di fatto tradotta in mancati pagamenti extra per gli sviluppatori e tagli agli stipendi del personale. Questa scelta ha portato molti dipendenti a licenziarsi per cercare un posto di lavoro più redditizio, mentre altri apparentemente hanno dovuto cercare una seconda occupazione per far quadrare i conti.

A farne le spese sembrano essere stati in larga parte i dipendenti di Blizzard, recentemente la divisione finanziaria di Activision sembra aver iniziato un vero e proprio scontro con la casa di Diablo e Warcraft, chiedendo alla stessa tempi più rapidi nella pubblicazione di nuovi prodotti e interrompendo lo sviluppo di quei progetti ritenuti non profittevoli, come nel caso di Heroes of the Storm.