Activision brevetta una tecnologia 'intelligente' che genera musica per ogni giocatore

L'ultimo brevetto depositato da Activision Blizzard sfrutta l'Intelligenza Artificiale in modi diversi rispetto a quanto proposto dai software di upscaling per texture o da aziende come NVIDIA con il rivoluzionario DLSS 3 delle GPU RTX 4080 e 4090.

Stando a quanto descritto nel patent appena depositato dal colosso videoludico statunitense, la tecnologia elaborata da Activision sfrutta le IA neurali più avanzate per generare delle tracce audio personalizzate per ciascun giocatore.

L'implementazione di questa funzione nei videogiochi moderni potrebbe avere delle profonde ripercussioni nell'industria dell'intrattenimento digitale: rimanendo nell'ambito di Activision Blizzard, pensiamo ad esempio alla colonna sonora 'dinamica' della campagna principale di un futuro capitolo di Call of Duty o Diablo, con brani strumentali che cambiano in funzione del gameplay per adattarsi al contesto e allo stile di gioco adottato dagli utenti.

Nel descrivere questa tecnologia, Activision ritiene che possa avere un profondo impatto nell'esperienza offerta ai videogiocatori, proprio in funzione della grande velocità di adattamento della colonna sonora "intelligente" al contesto ingame, alle scelte compiute dagli utenti e ai progressi nella campagna principale o nel corso di una partita multiplayer.