Oltre Activision e Bungie: un'altra grande acquisizione è in arrivo, secondo Jeff Grubb

Il mercato videoludico è andato incontro ad uno tsunami in queste ultime settimane, ricche di colpi di scena messi in atto da Microsoft e Sony. Se la prima si è unita ad Activision-Blizzard concludendo una trattativa da quasi 70 miliardi, il colosso nipponico ha risposto accogliendo Bungie tra i PlayStation Studios per 3.6 miliardi.

Difficile immaginarsi qualcosa di altrettanto importante all'orizzonte, eppure, stando alle ultime dichiarazioni di Jeff Grubb, le sorprese potrebbe non essere finite qui. Nel corso di una delle sue solite live su YouTube, il giornalista ed insider videoludico ha dichiarato che un'acquisizione anche più grande di quella di Bungie sarà prossimamente annunciata.

A queste affermazioni è stata affiancata anche la criptica frase "It Takes Two To Tango", che ha dato il via alle speculazioni dei giocatori. In molti hanno puntato il dito verso Hazelight, autori del GOTY 2021 It Takes Two, e Take-Two Interactive, noto publisher di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. Grubb è però intervenuto successivamente per specificare che nessuna di queste due ipotesi è quella giusta. Secondo voi di cosa potrebbe trattarsi, allora?

Intanto, è stata la stessa Sony a lasciar intendere di star valutando ulteriori acquisizioni dopo aver accolto Bungie nella famiglia dei PlayStation Studios.