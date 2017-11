Activision e Bungie portano la tecnologia Amazon Alexa nel mondo di Destiny 2

hanno annunciato l’introduzione dello Spettro diper Alexa, dando ai giocatori di uno dei giochi più venduti del 2017 la prima integrazione vocale di Alexa in un'esperienza in game.

Annunciato sul palco da Tom Taylor, senior vice president di Amazon Alexa e Byron Beede, Activision Senior Vice President Product Management di Destiny durante la conferenza AWS re:Invent 2017 a Las Vegas, Nevada, Destiny 2 Ghost Skill, doppiato dalla voce in-game dell’attore Nolan North, è disponibile gratuitamente per tutti i clienti Alexa, attraverso l’app di Alexa.

Destiny 2 Ghost Skill diventerà un compagno per i giocatori di Destiny 2, dando vita a nuove e inedite modalità di interazione con il gioco, fornendo ai giocatori la possibilità di formulare comandi come “Alexa, chiedi a Ghost di…” con una varietà di espressioni diverse — da frasi come “…dimmi quali amici sono online,” fino a domande come “…cosa dovrei fare ora?” con cui si riceveranno suggerimenti su cosa fare basati sugli effettivi progressi in del giocatore, fino a richieste come “…chiama i rinforzi”, che offrirà un modo semplice per interagire con gli amici nel clan e migliorare l’esperienza social di Destiny 2, fino ancora a “… equipaggia il loadout del mio Raid” preparando le armi e le armature preferite dai giocatori per una serie di attività diverse nel gameplay, fino a persino imparare di più sul mondo e sui personaggi di Destiny 2 con richieste come “…dimmi chi è la Legione Rossa”.

”Lo Spettro ha la funzione di guida e compagno di gioco in Destiny 2, e ora i giocatori avranno la possibilità di vivere questa esperienza anche nel mondo reale grazie ad Alexa,” ha dichiarato Eric Hirshberg, CEO di Activision. “La funzionalità Ghost di Destiny 2 è la prima di questo genere ed è l’esperienza di gioco più innovativa ed immersiva su Alexa fino a questo momento. Siamo entusiasti di dare alla nostra community di giocatori, che sono tra i fan più fedeli e appassionati del mondo, nuove modalità per giocare a Destiny 2 con la funzionalità Ghost e la Limited-Edition Destiny 2 Ghost. Il confine tra in-game e out-of-game è stato assottigliato in una maniera incredibile e mai vista prima.”

“Alexa è ora parte dell’esperienza di Destiny 2, e siamo entusiasti per quello che questo significherà per i giocatori di Destiny 2 e per il futuro dei giochi e della tecnologia vocale” - ha dichiarato Steve Rabuchin, Vice President, Amazon Alexa.

"Il settore del gaming è un esempio perfetto di come la voce possa creare un’esperienza ancora più coinvolgente, in maniera naturale e bellissima. Piuttosto che interrompere il gameplay per navigare nel menu, i giocatori possono ora semplicemente chiedere al loro Spettro attraverso Alexa di aiutarli a completare certe attività. I giocatori amano l’esperienza di Destiny 2, e ora Alexa può renderla ancora più immersiva e divertente. I giocatori di Destiny 2 in grado di interagire con uno Spettro reale in combinazione con Amazon Alexa è un’idea semplicemente divertente e unica,” ha dichiarato Pete Parsons, CEO di Bungie. Che poi ha aggiunto: “E’ stato entusiasmante sviluppare questo progetto con i nostri partner di Activision fino a questa ricca e utilissima funzionalità perfetta per Alexa di Amazon."

E’ stata inoltre annunciata la Limited-Edition Destiny 2 Ghost, uno speaker Ghost abilitato al WiFi e compatibile con i dispositivi Alexa che porterà l’aspetto e le sonorità di Ghost dal gioco al mondo reale. La Limited Edition Destiny 2 Ghost è disponibile per il pre-order ad un prezzo consigliato di $89.99, e può essere acquistata separatamente in aggiunta ai dispositivi Alexa. La versione fisica di Ghost non è necessaria per poter utilizzare la funzionalità gratuita Ghost di Destiny 2, ma sono invece richiesti il gioco e un dispositivo Alexa. Destiny 2 Ghost Limited Edition sarà disponibile a partire dal 19 dicembre 2017.