Activision: buonuscita da 15 milioni di dollari per Bobby Kotick in caso di licenziamento

Da quando Activision Blizzard è stata acquistata da Microsoft si discute fortemente del futuro di Bobby Kotick, CEO della compagnia e negli scorsi mesi al centro delle controversie legate a molestie e clima di lavoro tossico all'interno del colosso dell'industria videoludica.

Con Microsoft che sta valutando i dirigenti per creare una nuova leadership, sono numerose le voci di corridoio che vorrebbero Kotick fuori da Activision Blizzard. Qualora questo scenario dovesse effettivamente concretizzarsi, sembra che il CEO potrebbe ricevere una buonuscita pari a 15 milioni di dollari in caso di licenziamento senza giusta causa: a riportarlo è il portale Axios facendo un'analisi dei documenti del Securities & Exchange Commission in suo possesso, dal quale emergono ulteriori dati interessanti.

Infatti, sembra che il consiglio d'amministrazione di Activision potrebbe dare a Kotick circa 22 milioni di dollari in azioni qualora dovesse effettivamente riuscire a migliorare la cultura lavorativa interna dell'azienda entro il prossimo luglio, facendo ricorso a politiche di tolleranza zero verso atteggiamenti impropri ed assumendo un maggior numero di dipendenti non binari. In aggiunta, lo stesso Kotick possiede oltre sei milioni e mezzo di azioni della compagnia, dal valore di 619 milioni di dollari che andrebbero pagati da Microsoft per ottenere il controllo totale di Activision.

In sintesi, la situazione è in continuo divenire e tutto dipende dalle decisioni che Microsoft prenderà in futuro nei confronti dell'attuale CEO di Activision. Negli scorsi giorni è inoltre emerso che Phil Spencer ha approcciato Bobby Kotick subito dopo le accuse di molestie, e quelle iniziali conversazioni avrebbe posto le basi per la futura acquisizione del colosso dell'industria da parte di Microsoft.