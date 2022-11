Call of Duty per 10 anni su PlayStation, nuovo report: Microsoft proporrà l'accordo all'UE

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dall'agenzia di stampa Reuters, Microsoft sarebbe intenzionata a sottoporre e 'validare' davanti alla Commissione UE l'accordo proposto a Sony per pubblicare Call of Duty su PlayStation per i prossimi 10 anni.

In base a quanto sostenuto dalle fonti anonime interpellate da Reuters, i rappresentanti della casa di Redmond sarebbero in procinto di offrire delle 'concessioni' alla commissione dell'Unione Europea incaricata, come gli altri enti antitrust internazionali, a valutare i rischi di monopolio o di danni alla concorrenza rappresentati dall'ingresso di Activision, Blizzard e King nella galassia di sussidiarie Xbox.

Ebbene, a giudicare da quanto emerso dalle 'gole profonde' citate dall'agenzia di stampa, Microsoft dovrebbe offrire molto presto alla Commissione UE delle concessioni per garantire, appunto, l'arrivo per i prossimi dieci anni dei videogiochi di Call of Duty su console PlayStation. In questo modo, secondo Reuters, il colosso tecnologico americano spera di evitare qualsiasi obiezione formale che potrebbe essere mossa dalle autorità antitrust o da aziende terze intenzionate a far fallire l'accordo in ragione, appunto, di contratti o 'promesse' che senza tali concessioni 'ufficiali' non sarebbero vincolanti per l'esito dell'affare da circa 70 miliardi di dollari imbastito con Activision.

Il report di Reuters si limita alle sole strategie attuate da Microsoft davanti alla commissione UE, la cui decisione sull'affare Activision-Microsoft dovrebbe arrivare entro l'11 aprile 2023.