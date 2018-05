Activision: Call of Duty Black Ops 4 sarà eccezionale, tante novità in arrivo

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il COO di Activision, Coddy Johnson, ha parlato tra le altre cose anche di Call of Duty Black Ops 4, nuovo episodio della serie in arrivo a ottobre, il cui reveal ufficiale è previsto per il 17 maggio.

Johnson fa sapere che "Call of Duty Black Ops 4 sarà incredibile, un gioco fantastico" e disporrà di modalità di gioco inedite e caratteristiche del tutto nuove per la saga. Il COO della compagnia ha poi speso parole di elogio per Treyarch: "si tratta di uno studio con una grande comprensione del concetto di community e dei giochi in prima persona". Molto presto, continua Johnson "vedrete nuovi entusiasmanti sviluppi sul progetto" inoltre viene confermato come Activision e Treyarch abbiano investito "importanti risorse" sulla versione PC.

Call of Duty Black Ops 4 è atteso per il 12 ottobre 2018 su PC, PS4 e Xbox One, l'evento di presentazione è invece fissato per il 17 maggio a Los Angeles. Secondo gli ultimi rumor, il gioco non avrà una campagna single player, questa sarà sostituita da una modalità Battle Royale, la quale potrebbe arrivare in formato standalone anche su Nintendo Switch.