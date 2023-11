Activision: Call of Duty Modern Warfare 3 ha raggiunto livelli di coinvolgimento record

In controtendenza rispetto alle prime recensioni negative della critica, Activision ha dichiarato che Call of Duty: Modern Warfare 3 sta registrando livelli di coinvolgimento record rispetto ai suoi predecessori.

Secondo quanto dichiarato dal publisher, il gioco ha visto “più ore complessive per giocatore” rispetto a Modern Warfare del 2019 e Modern Warfare 2 dell’anno scorso.

"Grazie per questo lancio storico. A sole due settimane dall'inizio, MWIII ha già stabilito i record con il più alto coinvolgimento nella nuova trilogia di Modern Warfare!", ha commentato il team.

Anche la modalità Zombie del gioco è stata definita da Activision come "la terza modalità più coinvolgente nella storia di MW", affermando che i giocatori della campagna hanno dedicato "più tempo per giocatore in MWIII rispetto ai due episodi precedenti".

Tuttavia, al momento non sono stati comunicati pubblicamente i dati relativi ai profitti generati con le vendite di Call of Duty Modern Warfare 3, anche se i primi dettagli che arrivano dal Regno Unito parlano del 25% in meno di copie fisiche vendute rispetto a MW2 nella prima settimana di lancio.

Quanto al predecessore, secondo quanto dichiarato a suo tempo dalla società, Modern Warfare 2 ha superato il miliardo di dollari di vendite in 10 giorni, diventando così il titolo più venduto della lunga serie.