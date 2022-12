Activision e Call of Duty: in sviluppo un'IA per contrastare la tossicità online

Mentre prosegue il braccio di ferro con tra Activision e la FTC per la causa a Microsoft, il publisher di Call of Duty annuncia di aver stretto una collaborazione con il California Institute of Technology per contrastare la tossicità online attraverso un evoluto software di analisi basato su IA Neurale.

La nuova iniziativa promossa da Activision Publishing coinvolge quindi i ricercatori del Caltech californiano per dare vita a un nuovo strumento di moderazione automatizzato per i commenti e i video scambiati dagli utenti nel corso di una sessione di gioco, attraverso le piattaforme social o tramite i servizi di messaggistica integrati nell'ecosistema software di PC, console e sistemi mobile.

La nuova tecnologia in sviluppo presso il team di ricercatori e data engineer di Activision guidato dall'esperta di IA Neurali Anima Anandkumar e dal politologo Michael Alvarez sfrutterà un'Intelligenza artificiale per rilevare comportamenti tossici e messaggi di trolling, razzismo, sessismo, doxing, insulti e 'molestie generiche'.

Nelle intenzioni di Activision e dei ricercatori californiani, il software in questione verrà sviluppato nell'arco dei prossimi due anni: una volta ultimato (non prima della fine del 2024), il sistema basato su IA Neurale del California Institute of Technology e Activision non opererà autonomamente ma verrà messo a disposizione dei moderatori del publisher statunitense per migliorare il loro lavoro attraverso l'analisi in tempo reale delle 'tendenze negative' sui temi e sui termini più adottati nei comportamenti tossici.