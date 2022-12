Activision: Call of Duty su Xbox Game Pass e PS Plus 'ha senso', per gli analisti

Dalle colonne di GamesIndustry.biz, l'analista Piers Harding-Rolls di Ampere Games ha discusso delle possibili conseguenze di uno degli aspetti più importanti del sempre più chiacchierato affare tra Activision e Microsoft, ovvero il futuro ingresso di Call of Duty su Game Pass e, forse, su PlayStation Plus.

Stando a quanto sostenuto dal Research Director del noto istituto di analisi videoludica Ampere, l'ipotetico arrivo della serie di Call of Duty sui principali servizi in abbonamento di Microsoft e Sony potrebbe essere la mossa giusta sia per la serie sparatutto che, ovviamente, per i due ecosistemi in abbonamento.

Piers Harding-Rolls parte proprio da quest'ultimo punto per sottolineare le difficoltà affrontate dalla casa di Redmond e dal colosso tecnologico giapponese nell'ampliare la propria base di iscritti, con Xbox Game Pass fermo a 25 milioni di abbonati e il -4% di iscritti a PS Plus registrato nell'ultimo anno.

L'analista ritiene infatti che "il settore dei videogiochi è diverso dagli altri mercati legati all'industria dell'intrattenimento, specie per quanto riguarda i servizi in abbonamento. La monetizzazione in-game e i DLC dominano sempre più il settore, soprattutto il mercato console. Le possibilità di monetizzazione ibrida offerte dagli abbonamenti o da altri fattori come le pubblicità ingame sono sempre più grandi. Non mi aspetto, però, che gli abbonamenti dominino presto il settore dei videogiochi, ma credo che le opportunità offerte da questi servizi siano destinate a minare gradualmente la solidità di un modello di business legato al solo acquisto dei giochi".

Nel guardare al futuro di Call of Duty su Game Pass e presumibilmente PS Plus, l'analista di Ampere Games spiega che "se COD verrà integrato in abbonamenti come Xbox Game Pass, avrà un impatto notevole sul numero degli abbonati. Inoltre, l'inclusione di Perk o vantaggi aggiuntivi per COD Warzone su Game Pass potrebbe aiutare il coinvolgimento e la fidelizzazione. Call of Duty è un'IP abbastanza regolare e grande da fornire un aumento significativo delle opportunità di abbonamento, innescando a sua volta un processo che potrebbe portare i publisher del settore a rivedere i loro budget per giochi tripla AAA e il modo in cui pianificano strategie e sistemi di monetizzazione".