Activision ha cancellato Tony Hawk's Pro Skater 3+4

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ha riscosso un discreto successo e a quanto pare Vicarious Visions aveva in programma di lanciare anche Tony Hawk's Pro Skater 3+4 tuttavia questo progetto sarebbe stato cancellato dal publisher Activision.

A rivelarlo è stato lo stesso Tony Hawk durante un livestream su Twitch, lo skater più famoso del mondo ha confermato di aver parlato più volte con Activision e Vicarious Visions, di aver proposto dei concept e di aver lavorato attivamente al progetto, cancellato però dopo che Vicarious Visions è stata inglobata da Activision Blizzard la scorsa primavera.

Vicarious Visions è ora un team di supporto interno e di fatto non esiste più come studio di sviluppo, per questo Tony Hawk's Pro Skater 3+4 sarebbe stato cancellato, senza considerare l'ipotesi di far sviluppare il gioco ad un team diverso. Vicarious Visions ha lavorato negli anni su giochi come Skylanders, Guitar Hero, Destiny e Call of Duty, oltre che su Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, due produzioni di grande appeal e dal notevole successo commerciale con il primo che ha venduto oltre un milione di copie in due settimane e il secondo che ha piazzato più di dieci milioni di unità in poche settimane. Per ora, l'avventura di Tony Hawk nel mondo dei videogiochi finisce qui...