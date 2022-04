Activision, caso molestie: Governatore della California accusato di sabotare la causa

Il governatore della California, Gavin Newsom, starebbe interferendo con la causa per molestie contro Activision con l'obiettivo di supportare la compagnia guidata da Bobby Kotick. È questa l'accusa di Melanie Proctor, avvocatessa del Department of Fair Employment and Housing che ha appena rassegnato le sue dimissioni in segno di protesta.

Nel mese di luglio del 2021, il California Department of Fair Employment and Housing ha denunciato Activision-Blizzard, accusandola di perpetrare da anni dei comportamenti molesti e scorretti nei confronti delle proprie dipendenti. La denuncia ha provocato un terremoto di proporzioni gigantesche in seno alla compagnia, la quale ha visto molte delle sue figure chiave abbandonare definitivamente la nave e il suo assetto interno modificarsi pesantemente.

L'avvocatessa Melanie Proctor, impegnata sul caso in qualità di Assistant Chief Counsel, ha tuttavia deciso di dimettersi dal California Department of Fair Employment and Housing in segno di protesta contro il governatore Gavin Newsom, il quale starebbe interferendo con la causa per favorire Activision. A quanto pare, lo scorso martedì Newsom ha licenziato bruscamente la Chief Counsel Janette Wipper, anch'essa impegnata attivamente nella causa per molestie contro la compagnia di sviluppo californiana in corso presso la Corte Superiore di Los Angeles. A rendere pubblica la notizia è stato Jason Schreier di Bloomberg, che ha ricevuto conferma da un portavoce che Proctor si è dimessa e Wipper è stata licenziata.

Stando a quanto affermato da Proctor, la Wipper sarebbe stata "bruscamente licenziata" poiché avrebbe tentato di proteggere l'indipendenza dell'agenzia. Nelle ultime settimane l'Ufficio del Governatore avrebbe continuamente spinto per "ricevere dei preavvisi sulla strategia messa in atto nel processo e sui prossimi passi da compiere nel processo". In altre parole, avrebbe tentato di scoprire in anticipo le mosse degli avvocati ai danni di Activision. Secondo la Proctor, le presunte interferenze sarebbero aumentate negli ultimi tempi con le numerose vittorie messe a segno nel tribunale statale.

Interpellato sulla faccenda, Erin Mellon, direttore delle comunicazioni del governatore Newson, ha respinto al mittente tutte le accuse di interferenza, definendole "categoricamente false". Ha inoltre assicuratomche l'Ufficio del Governatore "continuerà a supportare il Department of Fair Employment nella sua missione contro tutte le forme di discriminazione a protezione dei californiani".