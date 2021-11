Activision e il caso molestie: persa la partnership col gruppo non-profit Girls Who Code

Activision-Blizzard continua a vivere un momento storico particolarmente difficile, specialmente dopo che il CEO Bobby Kotick è stato accusato di essere stato a conoscenza di un ambienta lavorativo poco sano all'interno dell'azienda.

Con il piovere delle accuse di molestie e discriminazione ai danni del personale femminile del colosso statunitense, il gruppo non-profit Girls Who Code, che si occupa di ridurre il gap tra uomini e donne all'interno dell'industria tecnologica, ha deciso di rinunciare alla partnership che lo legava ad Activision-Blizzard dal 2018.

"La nostra priorità è e sarà sempre quella di difendere le donne e altri gruppi sottorappresentati nel mondo della tecnologia e garantire loro il supporto e la stabilità di cui hanno bisogno per crescere attivamente nel mentre perseguono una carriera nell'informatica", sono le dichiarazioni di Girls Who Code. "Le notizie su Activision dimostrano che le nostre priorità sono fondamentalmente disallineate. Non possiamo in buona coscienza continuare a lavorare con un'azienda così antitetica ai nostri valori. [...] Esiste un confine, e le accuse ricevute da Activision hanno superato questa linea".

Numerosi dipendenti di Activision stanno firmando una petizione per le dimissioni di Bobby Kotick (attualmente si è superata quota 13.000 firme). Anche i vertici dell'industria videoludica, tra cui anche Phil Spencer di Xbox e Jim Ryan di Sony, si sono detti sconcertati e gravemente preoccupati per quanto appreso.