Activision e la causa per molestie: rifiutata la richiesta di sospensione

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato del tentativo di Activision Blizzard di mettere temporaneamente in pausa il processo che la vede accusata di molestie. Sembrerebbe però che la richiesta del colosso dell'industria videoludica non sia stata accolta positivamente.

L'intenzione dell'azienda era quella di far leva su una legge californiana e di congelare il processo per via del possibile conflitto di interessi dovuto alla presenza nel California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) di due avvocati con un trascorso nella Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), la quale aveva accusato in passato Activision. Purtroppo però la richiesta non è stata accolta e il giudice Timothy Patrick Dillon ha deciso di rifiutare senza però dilungarsi troppo e non si conoscono al momento le motivazioni di tale scelta. In ogni caso è molto probabile che gli avvocati dell'azienda decideranno in qualche modo di sfruttare la carta del conflitto d'interessi nel resto del processo, così da avere un qualche tipo di vantaggio.

In attesa di scoprire cosa accadrà in futuro, vi ricordiamo che è emerso nel corso degli ultimi giorni che Activision Blizzard ha licenziato oltre 20 dipendenti in risposta alla causa per molestie.