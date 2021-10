Activision: la causa per molestie potrebbe essere sospesa, c'è un conflitto di interessi

Activision Blizzard ha chiesto nel corso delle ultime ore la sospensione della causa per molestie che la coinvolge in California poiché ci sarebbe un conflitto d'interessi.

La richiesta inoltrata al California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), sarebbe dovuta alla presenza al suo interno di due avvocati che in precedenza hanno lavorato per l'Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), la medesima agenzia governativa che qualche mese fa aveva accusato Activision Blizzard di molestie e altri atteggiamenti tossici sul luogo di lavoro e che aveva poi raggiunto un accordo con il colosso videoludico per la creazione di un fondo per gli impiegati del valore di circa 18 milioni di dollari.

Dal momento che i due avvocati che ora lavorano per la DFEH facevano parte per l'EEOC ed erano tra i più attivi nella causa contro Activision, è probabile che sia stata violata una specifica legge californiana sui conflitti d'interessi. Insomma, è molto probabile che Activision riesca a far sospendere la causa e a guadagnare tempo.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, vi ricordiamo che Activision Blizzard è stata anche accusata di aver occultato delle prove da parte del Department of Fair Employment and Housing Considerate (FEHA) della California.