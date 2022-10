Activision, CMA d'accordo con Sony: molti passerebbero a Xbox per Call of Duty

Secondo l'opinione di Sony, se Activision-Blizzard dovesse infine entrare a far parte di Microsoft, assisteremo all'esodo di numerosi giocatori PlayStation verso i lidi Xbox. Su questo è sembrato totalmente d'accordo la Competition and Markets Authority (CMA), l'ente regolatore britannico che sta prendendo in esame la trattativa.

Microsoft ha più volte ripetuto di avere intenzione di mantenere Call of Duty sulle console PlayStation ad acquisizione finalizzata. Questo perché - precisa la stessa compagnia - non converrebbe privarsi delle ingenti entrate economiche generate sulle piattaforme Sony.

Questo non è bastato per convincere la CMA che, esattamente come pronosticato da Sony, si dice convinta che Microsoft offrirebbe un prodotto privilegiato ai suoi clienti, andando invece a togliere contenuti e possibilità agli altri giocatori.

Nel suo "prospetto realistico", la CMA dichiara che Microsoft vorrà "trattenere o degradare i contenuti di Activision, inclusi giochi popolari come CoD, sulle altre console o servizi di abbonamento". L'ente ritiene che, anche se Microsoft non rendesse Call of Duty del tutto esclusivo, adotterebbe una strategia di esclusività temporale o contenutistica in modo da "attirare i giocatori di CoD più appassionati, quelli che passerebbero a Xbox per beneficiare di contenuti, interoperabilità o versioni precedenti, pur continuando a generare entrate dai giocatori PlayStation di CoD meno dediti".

La CMA ha anche espresso la sua preoccupazione in merito all'eventuale eccessiva crescita di Xbox Game Pass.