Activision e CMA, il presidente Microsoft furente: 'UE meglio di UK per fare affari'

A breve distanza dalla dura replica del CEO di Activision al CMA, anche i vertici di Microsoft esprimono il proprio disappunto per la decisione presa dall'organo antitrust britannico.

In una serie di dichiarazioni rilasciate alla BBC, Brad Smith, presidente del colosso di Redmond, ha affermato che questo momento rappresenta "l'ora più buia" mai affrontata da Microsoft negli oltre quarant'anni di presenza dell'azienda sul mercato britannico. Nel confermare un grave disappunto nei confronti della sentenza emessa dal CMA, Brad Smith ha aggiunto che "sfortunatamente, la decisione farà male alla stessa Gran Bretagna".

"È passato un messaggio molto chiaro: - ha spiegato Brad Smith - l'Unione Europea rappresenta un luogo migliore per l'avvio di nuovi affari rispetto al Regno Unito". Con la Brexit ormai divenuta un dato di fatto, il presidente di Microsoft ha aggiunto polemico che "il canale della Manica non è mai stato così ampio" come in questo momento. La decisione presa dall'autorità antitrust britannica, ha concluso il dirigente di Redmond, "ha minato profondamente la fiducia nella possibilità di veder crescere il settore tecnologico in UK nel prossimo futuro".



Al momento, si attende ancora il parere sull'acquisizione da parte dell'antitrust europeo e statunitense. Nel frattempo, per fare luce sulle implicazioni della decisione del CMA, vi diamo appuntamento a questa sera con un Everyeye Late Show dedicato all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.