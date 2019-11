Activision: dopo COD Mobile arriveranno altri titoli per smartphone e tablet

Sembra proprio che l'incredibile successo di Call of Duty Mobile abbia spinto Activision Blizzard a rivedere i propri piani per il futuro, al punto da pianificare lo sviluppo di nuovi giochi dedicati alle piattaforme portatili.

L'azienda ha precisato che già un terzo degli introiti arrivano proprio dal mercato mobile, ma che in futuro i guadagni provenienti da questa piattaforma possano aumentare.

Ecco le parole di Coddy Johnson, chief operating officer:

"Un terzo del nostro business è già su mobile. Abbiamo la maggior presenza in ambito videoludico su mobile in occidente. È nostra intenzione migliorare ulteriormente la nostra posizione da leader nel settore. Il mercato mobile è una grande opportunità e vogliamo andare oltre Call of Duty Mobile e Diablo Immortal. I titoli tripla A che sviluppiamo funzionano perfettamente per via della sempre maggiore potenza dei dispositivi portatili."

Dalle parole di Johnson è inoltre emersa la volontà di portare sempre più marchi famosi sulla piattaforma e, alla domanda sul possibile arrivo di Overwatch e World of Warcraft su smartphone, c'è stata solo la precisazione che qualsiasi IP potrebbe subire un trattamento simile a quello visto con Call of Duty Mobile.

A proposito dello sparatutto mobile più famoso del momento, avete già letto la nostra guida con i consigli per vincere in COD Mobile?