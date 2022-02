Activision comprata da Microsoft: un azionista fa causa alla compagnia, ecco perché

Nonostante siano ormai passate settimane, l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft continua ancora a far molto discutere. A parlarne non sono unicamente i giocatori e gli addetti ai lavori, ma anche gli azionisti collegati alle compagnie coinvolte.

E sebbene la maggior parte degli investitori di Activision vedano di buon occhio la fusione, non manca qualche voce dal coro che ha deciso di farsi sentire in maniera forte e chiara: l'azionista Kyle Watson ha infatti denunciato la compagnia ed i suoi dirigenti proprio per essersi fatti comprare da Microsoft. Watson spiega che c'è "un ampio numero di ragioni" che lo hanno spinto a procedere per vie legali: in poche parole, il consiglio d'amministrazione vorrebbe "procurare per se stesso e tutto il management benefici significativi ed immediati" con una mossa che tuttavia "non sarebbe stata fatta a vantaggio" di Activision Blizzard e di tutti i suoi azionisti.

Watson cita inoltre anche le grosse buonuscite che i dirigenti prenderebbero in caso venissero mandati via (a tal proposito sembra che la buonuscita di Bobby Kotick in caso di licenziamento da Activision sia di 15 milioni di dollari) come motivo che lo hanno portato a denunciare legalmente la situazione. Un portavoce di Activision è intervenuto sulla questione, affermando che "neghiamo tutte le accuse che ci sono state mosse e attendiamo di far valere le nostre ragioni davanti la Corte".

Seppur di minore entità, per Activision si tratta di un'altra gatta da pelare, ma nel frattempo nelle scorse settimane il valore delle sue azioni è aumentato dopo aver confermato che Call of Duty resterà su PlayStation anche una volta conclusi gli accordi già in essere.