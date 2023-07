Activision conferma: il nuovo COD è Call of Duty Modern Warfare 3

Nelle scorse ore sono emersi alcuni leak su Call of Duty Modern Warfare 3, a seguito di queste anticipazioni, Activision Blizzard ha confermato il titolo del prossimo episodio di COD in uscita questo autunno.

Jason Schreier per primo ha anticipato la compatibilità con le skin e gli operatori di Call of Duty Modern Warfare 2, Activision dal canto suo ha prima inviato segnalazione per violazione di copyright per poi pubblicare un post sui profili social di Call of Duty utilizzando per la prima volta gli hashtag #codmw3 e #callofdutymw3, lasciando dunque pochissimo spazio ai dubbi riguardo la natura del prossimo episodio della serie.

Call of Duty Modern Warfare III è sviluppato da Sledgehammer Studio con il supporto di Raven Software, Infinity Ward e altri team interni di Activision. Inizialmente si parlava di una grande espansione per Modern Warfare II ma a quanto pare i piani sono cambiati e anche quest'anno Activision pubblicherà un gioco premium, ovvero il sequel di Call of Duty MW2.

Secondo un leak di Tom Henderson, Call of Duty Modern Warfare 3 esce il 10 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, al momento Activision non ha ancora svelato i piani per il futuro di Call of Duty ma a a questo punto un reveal sembra imminente.