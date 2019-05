Activision conferma il nuovo Call of Duty, reveal entro fine giugno

I vertici di Activision Blizzard hanno parlato del nuovo Call of Duty durante l'ultima riunione con gli azionisti, confermando che il nuovo episodio della serie è attualmente in fase di sviluppo presso gli studi di Infinity Ward, rumor questo già trapelato nei mesi scorsi.

Call of Duy 2019 sarà presentato nel trimestre corrente, che terminerà il 30 giugno, probabile dunque un teaser nel mese di maggio con reveal fissato per l'E3 di Los Angeles. Il publisher non ha rivelato altri dettagli ma ha confermato che il lancio è previsto per il Q4 2019, ovvero tra il primo ottobre il 31 dicembre, rispettando quindi il timing di pubblicazione tradizionale per il franchise Call of Duty.

Secondo alcuni rumor, il nuovo COD sarà in realtà Call of Duty Modern Warfare 4, titolo richiesto a gran voce dalla community, al momento però Activision e Infinity Ward non hanno confermato nulla a riguardo. Altre voci hanno invece confermato la presenza della campagna single player mentre si parla anche di una possibile remastered di Call of Duty Modern Warfare 2 per festeggiare i dieci anni dal lancio del gioco...